Bagno a Ripoli in festa per i 100 anni di Adriana Ciampolini

Bagno a Ripoli festeggia i cento anni di Adriana Ciampolini. Domenica 11 settembre la donna, originaria di Firenze ma residente a Bagno a Ripoli, ha tagliato il secolo di età. Francesco Casini, sindaco ripolese, le ha portato una targa e gli auguri del comune.

"Originaria di Firenze, insieme al marito Amos, scomparso diversi anni fa, nel 1969 scelsero Bagno a Ripoli per costruire qui la loro famiglia. Per tanti anni, dopo aver conseguito il diploma come segretaria, è stata impiegata in un’azienda di import-export. Parla tre lingue ed è sempre stata molto indipendente! Una donna moderna, avanti rispetto ai tempi, grande amante delle camminate, e molto attiva nella comunità. Ha superato tante sfide nella sua vita, la più dolorosa la perdita del figlio Andrea, pochi anni fa. Domenica ha festeggiato il compleanno con i nipoti Paolo e Valeria, la pronipote di due anni e la nuora Oriana. E non è mancata una videochat con i nipoti che stanno lontani. Le ho chiesto qual è il suo segreto: un gocciolino di grappa la sera e qualche noce! Proviamoci… Intanto, ancora cari auguri per questo importante traguardo a nome di tutta Bagno a Ripoli!" ha scritto Casini.