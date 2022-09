Andrea Migliavacca saluta San Miniato: nominato vescovo di Arezzo

Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro mons. Andrea Migliavacca, finora vescovo di San Miniato. Mons. Migliavacca prende il posto di mons. Riccardo Fontana che ha presentato la rinuncia per il superamento dei limiti d'età.

San Miniato dunque perderà colui che, qualche anno fa all'arrivo sotto la Rocca, aveva segnato il record di vescovo più giovane d'Italia. Era l'ottobre del 2015. Molto amato dalla popolazione di San Miniato, era attivo non solamente nella vita parrocchiale ma anche in quella sociale e cittadina del borgo in provincia di Pisa.

Andrea Migliavacca è nato a Pavia il 29 agosto 1967. Originario di Binasco (provincia di Pavia), ha conseguito il diploma delle medie superiori presso l’Istituto di ragioneria “Bordoni” di Pavia. Entrato nel Seminario diocesano nell’anno 1986, ha frequentato gli studi in preparazione all’ordinazione sacerdotale, che ha ricevuto il 27 giugno 1992, incardinandosi nella diocesi di Pavia. Negli anni 1992 al 1996 è stato alunno del Pontificio Seminario lombardo in Roma, dove ha conseguito la laurea in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1996.

Nella sua breve ma densa carriera è stato Vice Assistente di Azione Cattolica dei ragazzi dal 1996 al 2001; Notaio del Tribunale Ecclesiastico Diocesano dal 1996 al 2004 e Vicario Giudiziale aggiunto dal 1997 al 2005. Nel 1998 è stato nominato Segretario del Sinodo Diocesano. È stato Assistente Unitario di Azione Cattolica e Assistente Regionale del settore giovani dal 1998 al 2001; Incaricato per la Pastorale Giovanile dal 1999 al 2009; Assistente dei Giovani di Azione Cattolica dal 2001 al 2008; Amministratore Parrocchiale di San Genesio ed Uniti in Pavia dal 2007 al 2009; Assistente Scout AGESCI Pavia 1 dal 1996; Vice Cancelliere e Giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo dal 1997; Rettore del Seminario Diocesano e Incaricato per le vocazioni dal 2001; Vicario Giudiziale dal 2007 e Canonico del capitolo della Cattedrale dal 2012.