Impara l'Autodifesa con l'Accademia Wing Tsun del Maestro Michele Bagagli

L'Accademia Wing Tsun Empoli – Centro di Autodifesa, dopo la pausa estiva, ha riaperto le proprie porte per impartire lezioni di difesa personale e di sicurezza ad allievi vecchi e nuovi.

Il Centro di Autodifesa rappresenta ormai da molti anni una realtà consolidata nella zona di San Miniato e dell'Empolese Valdelsa. Si pone come obiettivo quello di offrire a tutti, grandi e piccini, gli strumenti necessari per preservare la propria incolumità e quella dei propri cari.

Attualmente di fronte al crescente dilagare di episodi di soprusi e violenze di ogni tipo sapersi difendere rappresenta un'esigenza e una necessità per tutti.

L'arte che viene insegnata in Accademia non si basa sulla forza fisica.

In realtà si sfrutta la forza dell'aggressore e attraverso l'impiego di movimenti fluidi, sciolti e rilassati ci si addestra a neutralizzare l'aggressore stesso nel minor tempo possibile

Per questi motivi per imparare quest'arte non occorrono particolari doti atletiche o particolari requisiti fisici e quindi può essere praticata da tutti: uomini, donne, bambini indipendentemente dal sesso, età e peso.

Le lezioni, che possono essere collettive e private, si svolgono tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso.

Le lezioni private vengono concordate direttamente con l'insegnante in base alle esigenze lavorative e familiari di ogni allievo.

