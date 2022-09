Azione-IV, Lucia Annibali in visita a Empoli

Lucia Annibali, candidata di AZIONE - ITALIA VIVA nel collegio di Firenze alle prossime elezioni politiche, nel suo tour elettorale, farà tappa ad Empoli SABATO 17 settembre.

Scopo della sua visita è quello di affrontare e condividere la tematica della violenza sulle donne, partendo dalla sua drammatica storia di “NON” amore che ha avuto il coraggio di denunciare ed avere giustizia di un reato ancora oggi troppo comune e subdolo per l’incapacità spesso, da parte di chi lo subisce, di farne denuncia per timore.

L’Onorevole Lucia Annibali visiterà in primo luogo tutte quelle associazioni che operano nella prevenzione di tale fenomeno sia operando nelle scuole che aiutando concretamente quelle donne che vittime di violenza sono costrette ad abbandonare il proprio domicilio per poter fare denuncia delle stesse violenze subite.

Sarà ospite alle ore 16 a Casa Matilda dell’associazione Lilith e presso il gruppo di aiuto ed accoglienza della Misericordia di Empoli alle ore 17.

Alle ore 18 L’On. Lucia Annibali si confronterà con tutti gli interessati, in un incontro pubblico, presso il Centro Cristiano Internazionale in via Mario Fabiani, 23 che gentilmente ha offerto l’ospitalità.

Fonte: Azione-Italia Viva