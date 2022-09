Cane scomparso da giorni, era bloccato in un tubo di calcestruzzo

Diana, questo il nome dello Springer Spaniel di 14 anni salvato ieri dai vigili del fuoco di Livorno alle 21. Ieri in via Aiaccia è arrivata la segnalazione per l'animale ritrovato bloccato in un tubo di scarico di calcestruzzo di 5 metri circa.

Diana era scomparsa da diversi giorni e i proprietari stavano quasi per perdere le speranze quando è arrivato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco da Livorno e quelli volontari del Crocino. Un complicato intervento ha permesso di tirare fuori il cane, con molta delicatezza specialmente nella fase finale.