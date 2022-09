Anche in una scuola della Toscana è stato applicato il divieto di utilizzo di cellulari in classe, dopo la notizia del liceo Malpighi a Bologna.

Siamo ai licei Poliziani di Montepulciano e una circolare del Collegio dei docenti ha stabilito che all'ingresso i dispositivi dovranno essere messi in un contenitore spenti e potranno rientrarne in possesso soltanto all'intervallo e all'uscita di scuola o, al massimo, per prenotare la colazione. Il divieto è valido anche per i docenti.

L'utilizzo degli smartphone è possibile, se previsto, per svolgere attività con la supervisione del docente. Riprese o foto in classe non autorizzate dai diretti interessati e la pubblicazione in rete del materiale può essere oggetto di provvedimenti disciplinari oltre che costituire reato per violazione della privacy.

Il tema del divieto dei cellulari in classe dà il La per lanciare il sondaggio di questa settimana di gonews.it. Siete d'accordo in un eventuale divieto di utilizzo degli smartphone in classe? O è un provvedimento coercitivo eccessivo? Il cellulare distrae o è sempre più essenziale al giorno d'oggi? Lo potete decidere voi votando nel sondaggio di questa settimana che partirà alle 13 di oggi, giovedì 15 settembre, per poi terminare tra una settimana esatta.