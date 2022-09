Corri la Vita, 20esima edizione, partecipano anche i tassisti fiorentini

Oltre 20mila maglie vendute a meno di un mese dalla manifestazione: la XX edizione di Corri la Vita, che si svolgerà a Firenze domenica 2 ottobre, si prepara ad essere la più partecipata di sempre dopo due anni di stop.

Anche i tassisti fiorentini hanno voluto dare il loro sostegno e supporto ai venti anni della manifestazione posando davanti all’obiettivo del celebre fotoreporter Massimo Sestini: un grande numero 20 ottenuto da altrettante vetture parcheggiate all’alba in Piazza della Signoria è stato immortalato da Sestini in uno scatto unico realizzato dalla Torre di Arnolfo.

Di seguito i punti dove è possibile fare la donazione e ricevere la t-shirt (fino ad esaurimento scorte) entro il 29 settembre:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale Piazza del Mercato Centrale (piano terra)

Unicoop di Prato Pleiadi, Pontassieve, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Empoli Ovest, Centro Gavinana, Ponte a Greve, Novoli.

Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzato da Associazione CORRI LA VITA Onlus, l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 19 edizioni oltre 7.000.000 euro, riunendo quasi 400.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità ad oltre 500.000 donne colpite dal tumore al seno. Lo scopo della raccolta fondi 2022 è fornire sostegno a Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus. Verranno inoltre supportati i cinque progetti vincitori del bando promosso lo scorso gennaio CORRI LA VITA Onlus, tutti inerenti all’attività di prevenzione e di cura dei tumori al seno nell’area fiorentina.