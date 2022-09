La campagna elettorale sta definendo giorno per giorno il nostro vivere quotidiano, ma per fortuna c'è anche chi sfrutta la comunicazione politica per veicolare messaggi promozionali più leggeri e gustosi.

Da qualche giorno si stanno diffondendo per Empoli i volantini della nuova apertura di UNTO, la prima lampredotteria gourmet toscana che effettuerà la sua inaugurazione ufficiale (è già aperto in questi giorni) in via Roma 36 il prossimo venerdì 16 settembre.

In questi volantini vengono riconvertiti i messaggi elettorali dei principali partiti che correranno alle elezioni... in salsa gourmet. E' così che UN-TO cambia il claim elettorale del Pd in 'Tofu o lampredotto. Scegli', aggiorna il messaggio dei manifesti di Fratelli d'Italia in 'Pronti, ad ungervi le mani'. Non manca anche il messaggio del Movimento 5 Stelle, che passando dalle cucine di via Roma diventa 'Dalla parte unta'. Infine il motto della Lega, un 'Credo nella salsa verde' che rende inconfondibile di cosa stiamo parlando: del toscanissimo lampredotto.

Qualsiasi scelta tu faccia, con UNTO 'unti' sbagli, spiega il nuovo locale empolese che invita a gustare, invece che a votare, le prelibatezze di UNTO Toscana: dal classico lampredotto al piatto o nella passerina al lampredotto in zimino fino alla trippa alla fiorentina e molto altro.

L'appuntamento è per il 16 settembre.