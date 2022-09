Doposcuola e corsi di italiano gratuiti con la Misericordia di Empoli

Tornano ad Ottobre i percorsi formativi gratuiti della Misericordia di Empoli con corsi di lingua italiana per adulti stranieri e percorsi di aiuto allo studio e doposcuola per i più piccoli, già organizzati la scorsa primavera.

Gli interessati potranno usufruire di tre diverse tipologie di corsi, che si svolgeranno presso la Parrocchia San Giovanni Evangelista a Empoli (Via Giacomo Puccini 31): un doposcuola rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, con sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici e attività ludiche, che si terrà il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00; un percorso di aiuto e continuità allo studio, per ragazzi dai 7 ai 16 anni di origine non italofona che abbiano necessità di supporto nell’apprendimento della lingua italiana e nelle discipline scolastiche, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00; un corso di avvicinamento alla lingua italiana per adulti stranieri, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00.

Per iscriversi ai corsi è necessario recarsi presso la “Casa del Noi” della Misericordia di Empoli (Via Cavour 43/B, Empoli) il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, oppure il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

La docenza dei corsi è organizzata con la collaborazione dei Volontari della Misericordia e dei tanti cittadini che in primavera risposero all’appello dell’associazione per cercare persone disponibili a svolgere il servizio: studenti, insegnanti ma anche docenti in pensione che hanno deciso di donare il proprio tempo libero per aiutare i bambini che sul territorio hanno necessità di un sostegno scolastico e gli adulti che hanno bisogno di migliorare la propria conoscenza dell’italiano.

La Misericordia rinnova adesso l’appello a tutti i cittadini che volessero contribuire all’iniziativa, svolgendo un’importante attività di volontariato nei percorsi formativi rivolti agli adulti e ai bambini.

Tutti coloro che fossero interessati a partecipare ai corsi, in qualità di docenti, possono inviare un’e-mail di presentazione ad areasociale@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli