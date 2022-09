Il 'Premio Fair Play' ai Lancers di Lastra a Signa

Il "Premio fair play educare tifando", promosso dalla Città metropolitana di Firenze, è stato assegnato ai Lancers di Lastra a Signa. 'Fair Play' aveva ed ha l'obiettivo di favorire la diffusione di una sana cultura sportiva, partendo dai più giovani. La cerimonia di consegna del riconoscimento, condotta da Franco Vannini e Franco Morabito, si è tenuta mercoledì 14 settembre al Teatro delle Arti, alla presenza del consigliere delegato allo sport della Città metropolitana, della Sindaca di Lastra a Signa e del presidente del Coni della Toscana Simone Cardullo.

28 i testimonial che dal 9 Maggio al 12 giugno sono state visionate società provenienti da 24 comuni diversi della Città Metropolitana dislocati in tutte le aree.

La società lastrigiana di baseball è stata premiata proprio per la correttezza del gioco e del tifo dimostrata durante le partite disputate nei mesi scorsi. Il progetto si è articolato infatti con la presenza, fra maggio e giugno, di atleti o persone significative nella storia dello sport a una serie di partite di calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby, baseball e pallanuoto giocate da ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 15 anni, per verificare la correttezza nel gioco e l'educazione a un tifo sano.

Proprio i testimonial del progetto hanno così potuto verificare dal vivo verificare la correttezza nel gioco e l'educazione a un tifo sano. E, dalla loro classifica è arrivato il primo posto per la società Lancers Baseball Club 1982, che ha così ricevuto un premio in denaro per ristrutturare i propri impianti in termini di sostenibilità ambientale.

Tanti i testimonial coinvolti fra campioni dello sport ed esperti in materia: Simone Ciulli, Manuel Pasqual, Liam Udom, Giovanna Volterrani, Vincenzo Luciani, Marina Centrone, Simone Favaro, Mohini Puce, Sebastian Rodwell, Aleksandra Cotti, Marta Colaiocco, Laura Perego, Niccolò Beni, Riccardo Tempestini, Filippo Megli, Laura Tarlini, Alberto Bettiol, Lorenzo Bacci, Svetlana Korytova, Helga Chiostrini, Piero Vannucci, Susanna Marè, Walter Pettinati, Laura Tarlini, Giovanpaolo Innocenti, Paolo Allegretti, Gianni Taccetti e Ugo Ercoli.

Per approfondimenti leggi https://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=355003

Fonte: Città Metropolitana di Firenze