Mercato su' Giardini a Empoli, 40 banchi nell'edizione autunnale

Il Mercato su' Giardini cala il tris, questa volta in versione autunnale. Dopo l’ottima riuscita delle edizioni primaverile ed estiva piazza Matteotti torna ad ospitare gli ambulanti. Appuntamento domenica 18 settembre dalle 8:00 alle 20:00. Dalla mattina alla sera protagonista lo shopping all'aria aperta, con le novità della stagione da non farsi scappare.

"Siamo molto contenti di poter tornare sui giardini – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – il bilancio delle scorse edizioni è più che incoraggiante, siamo sicuri che quella di settembre non sarà da meno. La soddisfazione dei tanti clienti che sono venuti a trovarci è per noi la gratificazione più grande. Ci faremo senz’altro trovare preparati con la nuove collezioni autunnali".

Confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza. Presenti 40 espositori selezionati e un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini.

"Un mercato in piazza Matteotti per ogni stagione – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – dopo la serie di eventi estivi che hanno visto molte persone in centro, continuiamo con una bella giornata all’insegna dello shopping".