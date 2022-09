Moto Vela 2022, divieto di vendita di bevande in vetro o lattine

Una due giorni che scalderà i motori a la Vela Margherita Hack di Avane con il ‘Moto Vela 2022’ che si terrà dal 17 al 18 settembre. La manifestazione è organizzata da Moto Club Guzzi Empoli ASD e patrocinata dal Comune di Empoli.

Un evento di richiamo per un gran numero di appassionati delle due ruote di tutte le marche, sia d’epoca che moderne che non mancheranno all’appuntamento.

Per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano è stata emessa l’ordinanza 481 del 14 settembre 2022 di divieto assoluto di vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine, per i giorni 17, 18 e 19 settembre 2022.

NEL DETTAGLIO – DIVIETO ASSOLUTO, dalle 9 del 17 settembre 2022 alle 1 del 18 settembre 2022 e dalle 9 del 18 settembre 2022 alle 1 del 19 settembre 2022: all’interno de la Vela Margherita Hack, ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione, di introdurre, in questa area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa