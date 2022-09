Open Day di pianoforte con l'associazione SilVer a Empoli

L'Associazione Culturale SilVer di Empoli in collaborazione con l'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni ha il grande piacere di invitarvi all'Open Day di Pianoforte per i Corsi 2022-2023.

Sabato 17 Settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 16, vi aspettiamo presso la sede dell'Associazione Culturale SilVer in Via Alzaia 9 ad Empoli.

Una giornata di prove aperte per scoprire e provare il Principe degli strumenti musicali!

Durante l'Open Day i partecipanti avranno la possibilità di visitare la sede dell'Associazione, partecipare a prove aperte per conoscere i Docenti, provare gli strumenti, iscriversi già da subito e soprattutto potranno ascoltare le esibizioni di tutti i fantastici Allievi.

Nello specifico, la giornata prevede 3 sessioni di prove aperte:

1° sessione: 10:00

2° sessione: 12:00

3° sessione: 14:00

Sarà possibile prenotarsi a ciascuna o a più sessioni.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando ai seguenti recapiti:

3332708867 3333764731

Le prove aperte saranno tenute dai Docenti di Pianoforte dell'Associazione SilVer:

M° Sabrina Bessi

M° Alessio Cioni