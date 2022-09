Open day per i laboratori del Minimal Teatro di Empoli

Si torna a teatro. Il Minimal Teatro di Empoli aprirà le sue porte lunedì 3 ottobre per un open day dedicato ai laboratori teatrali.

Dalle 17 alle 20 si potranno conoscere i docenti e avere tutte le informazioni sui laboratori teatrali , che sono uno dei punti cardine della formazione della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

Queste le proposte: per i bambini dai 6 ai 10 anni il corso è a cura di Rossella Parrucci, si articolerà con un incontro settimanale il martedì dalle 17 alle 18.30, con 35 ore totali di laboratorio, saggio finale a fine corso. Martedì 4 e 11 ottobre prove gratuite dalle 17 alle 18.30.

Il laboratorio per adolescenti dagli 11 ai 17 anni sarà seguito da Carlo Salvador e si terrà il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 con saggio finale a conclusione del lavoro svolto. Giovedì 6 e 13 ottobre dalle 17.30 alle 19 prove gratuite.

Per gli adulti laboratorio condotto da Carlo Salvador e Tommaso Taddei il giovedì dalle 21.00 alle 23.00 per 70 ore di laboratorio e un saggio finale a fine corso. Giovedì 6 e 13 ottobre dalle 21 alle 23 prove gratuite.

L’ingresso all’open day è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni lezioni di prova è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa