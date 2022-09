Scoperte quasi cento piante di cannabis a Cerreto Guidi

A Cerreto Guidi sono state trovate quasi cento piante di cannabis. Sono novantotto per la precisione, tutte in località Poggioni, non distante dalla via Francesca Nord. La scoperta è avvenuta la mattina del 14 settembre grazie ai carabinieri di Empoli.

Si tratta di piante tra i 100 e i 150 centimetri, il peso complessivo è di 160 chilogrammi. Insieme alle piante sono stati trovati anche concime e materiale per l'irrigazione, utilizzati per coltivare.

La coltura è stata realizzata da ignoti in una zona impervia, all’interno della fitta vegetazione della macchia. Le piante sono state sequestrate e portate via per essere campionate e analizzate, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili della coltivazione illecita.