Picchia in strada il padre per farsi consegnare del denaro, 41enne arrestato dalla polizia

È stato visto dalla polizia mentre malmenava, con numerosi e ripetuti schiaffi e pugni alla testa, un anziano che cercava, inerme, di difendersi parando alcuni colpi con le braccia. Il personale della squadra mobile ha notato la scena ieri, intorno alle ore 18.15, in via Santa Maria: immediato l’intervento degli agenti che hanno separato i due, con l'aggressore che intanto si era rifugiato all’interno di un piccolo fondo commerciale collocato a qualche metro dal marciapiede, probabilmente per sfuggire alla polizia.

I poliziotti lo hanno però bloccato e, dopo la formale identificazione delle partilo hanno arrestato. Si tratta di un 41enne pisano, noto alla Polizia per vicende analoghe: da quanto appreso l'aggredito sarebbe il padre, a cui l'uomo avrebbe chiesto in più occasioni denaro. Il 41enne è stato arrestato in flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Su disposizione del Pubblico Ministero, vista la gravità dei reati contestati, è stato tradotto direttamente al carcere don Bosco, in attesa dell’interrogatorio di garanzia dove potrà difendersi dalle accuse mossegli e far valere le sue ragioni.