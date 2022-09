Picchia la compagna 19enne, la minaccia e la costringe a drogarsi: succede a Livorno

Ha picchiato e costretto a drogarsi la fidanzata. L'ha più volte aggredita, l'ha minacciata di ucciderla con frasi come "Se mi lasci ammazzo te e i tuoi" o "Se non ti scusi ti butto dagli scogli". Un trentenne è finito nel mirino dei carabinieri a Livorno.

Come riporta Il Tirreno, una 19enne - compagna dell'uomo - avrebbe denunciato la convivenza violenta, segnata da vessazioni e fatti gravissimi, ai carabinieri. Già in agosto la giovane si è fatta avanti coi militari, che adesso indagano.

I due si erano conosciuti a inizio estate. Il trentenne ha convinto la diciannovenne a andare a vivere con lui ma è iniziata una relazione fatta di violenze e minacce per gelosia.

A agosto la giovane ha ricevuto un messaggio sul profilo Instagram da parte di un amico. Il trentenne l'avrebbe presa a schiaffi, offesa e avrebbe minacciato di gettarla in mare parcheggiando l'auto su cui transitavano sul ciglio dell'Aurelia, a due passi dagli scogli. In quel caso la diciannovenne è riuscita poi a scappare dall'auto e a chiedere aiuto in un bar, dove il trentenne l'ha raggiunta e presa per i capelli.

Non è stato l'unico caso di violenza. La giovane, si legge sul giornale, ha denunciato di essersi sentita manipolata da lui che "era come un padrone" e la costringeva a drogarsi.