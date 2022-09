Primo giorno di scuola, in diecimila tra i banchi a Empoli

Un nuovo anno scolastico ha preso il via nella mattinata di oggi, giovedì 15 settembre 2022, per alunni e studenti empolesi. Un anno tutto da vivere, nel segno della didattica ma anche dell'incontro, della condivisione, dell'imparare insieme. Oltre 10mila le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che hanno preso posto sui banchi degli istituti empolesi di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia a quelle secondarie di secondo grado. A tutti loro, va il bentornati dell'amministrazione comunale che, anche quest'anno, ha preso parte ad alcune delle cerimonie di accoglienza dei nuovi arrivati, momento che accomuna i primi giorni di molte delle scuole della città.

Una tradizione che contraddistingue in particolare i plessi dove si svolge il progetto 'Senza zaino': puntualmente avviene infatti la consegna delle cartelle che vengono poi utilizzate dagli studenti. Nel progetto, sono coinvolte sia scuole dell’infanzia sia primarie, fino alla secondaria di primo grado: i plessi interessati sono quelli di Avane, Cortenuova, Ponzano, Piero della Francesca, Cascine, Santa Maria e le secondarie di primo grado Vanghetti. Il percorso per introdurre a Empoli questo modello educativo è iniziato nell’estate 2014 e ha preso il via nell’anno scolastico 2015/16 per essere potenziato costantemente di anno in anno.

Questa mattina, alunne e alunni della 'Carlo Rovini' di Cascine, della 'Galilei' di Avane e della 'Michelangelo' di Santa Maria hanno ricevuto la visita della sindaca che ha consegnato a ognuno di loro le attese cartelle. Tanta l'emozione soprattutto per i bambini delle classi prime e per le loro famiglie, altrettanta la curiosità per il nuovo percorso scolastico al via, in presenza e senza mascherina, dopo gli anni contraddistinti dall'emergenza Covid e dalle disposizioni a essa legate.

La sindaca ha colto l'occasione per portare il saluto di tutta l'amministrazione agli alunni presenti. Un saluto che si estende a tutti gli studenti, docenti e personale scolastico degli istituti di ogni ordine e grado della città, con l'augurio che l'anno che ha preso il via oggi sia per tutti ricco di soddisfazioni umane oltre che didattiche: dopo i lunghi mesi contraddistinti dall'emergenza Covid, è importante riscoprire la bellezza di fare insieme, che sia gioco o che sia studio, incontrandosi e condividendo esperienze come il primo giorno di scuola. Un momento che si ricorda per tutta la vita.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa