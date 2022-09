Scuole dell'infanzia, pubblicato MAD per insegnanti a Pistoia

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di messa a disposizione (MAD) per eventuali assunzioni a tempo determinato per incarichi e supplenze brevi nel profilo di insegnante, categoria C, nelle scuole dell'infanzia comunali. La messa a disposizione è una modalità prevista dalla normativa scolastica italiana, che permette di presentare una candidatura spontanea e informale per accedere a ruoli di supplenza.

L’elenco sarà formato dall’ufficio Personale in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e verrà utilizzato attraverso scorrimento soltanto dopo aver esaurito le graduatorie a tempo indeterminato e determinato per il medesimo profilo ancora in vigore. Non si tratta, quindi, di una graduatoria di merito.

L’avviso, valido per gli incarichi da attribuire nell’anno scolastico 2022/2023, rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno.

Per presentare domanda è necessario compilare il modulo predisposto dal Comune, che dovrà essere trasmesso per Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it oppure consegnato direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, con ingresso in via Pacini 24, nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il sabato dalle 9 alle 12.

L’elenco dei candidati ammessi e ogni altra comunicazione sarà pubblicata sul sito del Comune nelle sezioni “Concorsi e selezioni” e “Amministrazione trasparente/bandi di concorso”.

Eventuali informazioni possono essere richieste a PistoiaInforma in piazza del Duomo 1, telefono 80012146, mail info@comune.pistoia.it, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, su appuntamento, il sabato solo telefonicamente dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 sempre telefonicamente; al servizio Personale, piazza del Duomo 1, telefono 0573 371242, 371233, 371239, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13; indirizzo mail personale@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa