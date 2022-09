Strada di Serravalle e Ponte a Elsa, si accettano proposte sui piani urbanistici

Il Garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Empoli informa che il consiglio comunale intende adottare sia il Piano urbanistico attuativo presentato dalla società Edilfutura srl, relativo a un’area che si trova a Serravalle, a margine della nuova strada che sarà realizzata di collegamento fra il tessuto stradale esistente con la SS 67, sia il Piano urbanistico attuativo presentato dalla società San Felice ed altri, relativo a un’area che si trova a Ponte a Elsa, al margine sud dell’abitato, nell’ambito compreso fra via XXV Aprile, la sr 429 e la fascia di zona agricola posta a fianco del fiume Elsa.

In questa prospettiva, anche in un'ottica di informazione e partecipazione, il Garante invita chiunque abbia interesse a formulare proposte di contenuto sui due Piani urbanistici entro e non oltre il 21 settembre 2022, scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica r.falaschi@comune.empoli.fi.it. E' possibile consultare la documentazione e i documenti di sintesi sul sito web del Comune di Empoli, cliccando sui seguenti link.

Per quanto riguarda il Pua relativo alla zona di Serravalle, l'obiettivo generale dell'intervento è riqualificare l'intera zona e garantire la realizzazione del prolungamento di via San Martino, della una nuova viabilità a sud, del prolungamento di via Liguria, una pista ciclo-pedonale e un’area verde. La scelta progettuale è stata orientata per una destinazione totalmente residenziale e la superficie destinata alla edificazione sarà suddivisa in tre lotti con tipologie edilizie diverse.

Per quanto riguarda invece il Pua relativo alla zona di Ponte a Elsa, si mira a realizzare un 'luogo centrale', progettando adeguatamente lo spazio a verde e parcheggio. Sono previsti spazi pubblici in un’area esterna al perimetro del piano, al fine di mitigare gli effetti negativi derivati da presenza di traffico pesante a servizio di un’attività produttiva esistente, collegando inoltre gli spazi pubblici all’area fluviale dell’Elsa ad ovest tramite una implementazione della viabilità. La scelta progettuale è stata orientata per una destinazione totalmente residenziale e la superficie destinata alla edificazione sarà suddivisa in quattro lotti, oltre ad un ulteriore lotto destinato al soddisfacimento della quota di 'housing sociale'.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa