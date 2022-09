Un incidente e traffico intenso a Firenze per la riapertura delle scuole

Traffico intenso su tutte le principali direttrici ma senza blocchi stradali eccezion fatta per un incidente in viale Matteotti e un’auto in panne in piazzale di Porta a Prato.

È questo il primo bilancio della circolazione nella mattina della riapertura delle scuole a Firenze. Per agevolare la viabilità è stato attivato il piano generale per la gestione dei flussi in ingresso città.

Le direttrici particolarmente interessate da un aumento di traffico sono state piazza Ferrucci-viale Michelangiolo, Viadotto dell'Indiano e via D'Annunzio anche per la presenza di un cantiere con semaforo.

Dalle ore 7 alle 10 circa alla Centrale Operativa della Polizia Municipale sono arrivate 27 segnalazioni, in particolare si sono verificati tre incidenti stradali in via delle Panche, viale Matteotti e via del Gignoro. Il più impattante per la circolazione è stato quello su viale Matteotti, avvenuto intorno alle 8.50 all’altezza su via La Marmora e che ha coinvolto due scooter.

Per i soccorsi e i rilievi è stato istituito un restringimento di carreggiata che ha causato rallentamenti sui viali in direzione piazzale Donatello fino a Porta a Prato.

I conducenti con ferite lievi sono stati portati in ospedale. Anche l’incidente in via del Gignoro, avvenuto intorno alle 9.50, ha causato un blocco temporaneo della circolazione ma senza conseguenze alle persone. Un’altra criticità si è verificata alle 9.45 per un veicolo in panne in piazzale di Porta a Prato ha creato rallentamenti in direzione Ponte alla Vittoria con circolazione bloccata per il tempo necessario alla rimozione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa