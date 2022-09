Un pacco regalo da Keanu Reeves, truffa da 20mila euro per un senese

Credeva di essere il destinatario di un pacco regalo del celebre attore Keanu Reeves ma era una truffa. Protagonista suo malgrado un 60enne di Siena, caduto nel raggiro arrivato a sfiorare i 20mila euro, di uno o più truffatori, su cui la polizia postale sta indagando. A riportare i fatti è La Nazione.

La vicenda risale a mesi fa, quando la vittima aveva denunciato il raggiro alla postale di Siena, rivolgendosi anche a Federconsumatori per capire come riuscire a recuperare i soldi versati inutilmente. Oggi avrebbe deciso di raccontare l'accaduto, affinché nessun altro possa cadere nella stessa truffa. Tutto sarebbe iniziato da una chat, nella quale il 60enne credeva di essere in contatto con la star di Hollywood, tra le tante interpretazioni celebre per Matrix e John Wick. Il raggiro inizia dal dono che il finto attore annuncia di volergli fare. Il pacco sarebbe partito dagli Usa, come comunicato da un interlocutore che al momento non è stato rintracciato dalla polizia postale. Dopo un link ricevuto da un'azienda di spedizioni parte il primo bonifico, di mille euro, che sarebbe stato necessario alle spese doganali per ritirare il dono. Ma per il 60enne sarebbe stata la prima di una serie di richieste di denaro. Altri mille euro per sbloccare la consegna del pacco, poi ancora altre migliaia e migliaia fino a che complessivamente, nel giro di un mese, la vittima avrebbe versato 19mila 500 euro. Ma il pacco, inesistente, non è mai giunto a destinazione.