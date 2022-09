Use Rosa, coach Cioni modella la sua squadra in vista del campionato

E' soddisfatto coach Alessio Cioni. Pur con tutte le dovute cautele che devono essere messe in conto in queste amichevoli estive, la 'prima' della sua nuova Scotti lo ha soddisfatto. Col classico sistema dei punteggi di ogni tempino azzerati, nel test contro la Pf Firenze la squadra biancorossa ha dato le risposte che il coach chiedeva in questa fase e questo è motivo di cauta soddisfazione.



"Al di là del fatto che abbiamo vinto tutti i tempini - spiega il tecnico - direi che la squadra ha dato le risposte che volevo. Sappiamo benissimo che le prime amichevoli non sono molto veritiere ma le ragazze qualcosa già sono in grado di farlo vedere e questa è la cosa che più conta. Specie a livello difensivo siamo andate bene e quindi sono contento. Potremmo dire che queste gare segnano l'inizio del nostro percorso e con Firenze ho visto che la strada imboccata è quella giusta".



Ora si torna subito in palestra per lavorare e proseguire nel periodo di preparazione che sabato vivrà un'altra tappa importante. Alle 19 a Mantova, ancora contro una pari categoria, la Scotti tornerà in campo per un altro test previsto nel percorso di avvicinamento al nuovo campionato.