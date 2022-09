Var Group di Empoli si potenzia in Emilia Romagna con Ad Consulting

Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del Gruppo Sesa, entra nel capitale di AD Consulting, società con forte specializzazione nell’area Smart Services, con una partecipazione di circa il 20%. AD Consulting, la cui sede principale è a Modena, apporterà competenze altamente qualificate nell’area dei Managed Services e potenzierà la presenza territoriale di Var Group in Emilia-Romagna.

AD Consulting opera da dieci anni nel Nord Italia ed in particolare in Emilia-Romagna, con ricavi pari a 18 milioni di euro e un ebitda pari a 1,5 milioni di euro. Grazie al suo team, composto da oltre 90 risorse con competenze evolute in ambito Smart Services, ha affiancato aziende pubbliche e private, raggiungendo negli anni un forte expertise nel settore automotive e nella digitalizzazione dei processi delle smart city, oltre alle principali tecnologie in ambito ICT.

Il team AD Consulting entra a far parte della Linea di Business Smart Services Var Group integrando le proprie competenze specialistiche nell’area Networking, Infrastrutture di Datacenter, Multi Cloud, Sicurezza Fisica e Workspace, con l’offerta globale di servizi a supporto della digitalizzazione delle imprese del panorama italiano e internazionale.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con AD Consulting, un gruppo ricco di competenze in una delle aree più strategiche per l’evoluzione digitale del nostro Paese. La forte spinta alla digitalizzazione degli ultimi anni ha portato a ripensare completamente tutta l’offerta dei servizi che abilitano la transizione delle imprese. Proprio in questa ottica abbiamo continuato gli investimenti, integrando competenze a supporto della competitività delle aziende pubbliche e private e dando vita ad un’offerta unica nel panorama digitale”, dichiara Francesca Moriani, CEO di Var Group.

“Con questa operazione potenziamo la nostra proposta di Smart Services e la nostra organizzazione: il valore dei servizi che mettiamo a disposizione delle imprese è il risultato dell’integrazione di competenze innovative e altamente specializzate, ma anche della creazione di un network di valore che possa accompagnare le aziende in una fase così cruciale per l’economia italiana”, dichiara Fabio Luraghi, Head of Smart Services Var Group.

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Var Group, operatore di riferimento in Italia: la business combination ci permetterà di accompagnare i nostri clienti verso una trasformazione digitale completa. Mettere a fattor comune le nostre eccellenze e flessibilità ci permetterà di ottenere una crescita più focalizzata in linea con le esigenze del mercato. Inoltre la presenza internazionale di Var Group ci permetterà di aprirci a nuove possibilità di crescita sui mercati italiani ed esteri, con particolare riferimento ai settori automotive, manifatturiero e retail nei quali lavoriamo già da anni con Var Group”, hanno dichiarato i soci di AD Consulting Andrea Goldoni e Christian Maiolo.

Fonte: Var Group