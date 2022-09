Abc ospite a Siena della Mens Sana, riparte la Coppa Toscana

Sabato alle 18.30 Abc Solettificio Manetti attesa a Siena dalla Mens Sana Basketball per la seconda giornata di Coppa Toscana.

Un pezzo di storia della pallacanestro italiana, e non solo, ha calcato questo parquet. Sabato alle ore 18.30 l’Abc Solettificio Manetti sarà di scena in uno dei templi del basket nostrano, il PalaEstra di Siena, attesa dalla neo promossa Mens Sana Basketball per la seconda giornata di Coppa Toscana, che coinciderà con il primo impegno lontano dal PalaBetti (arbitri Parigi e Vagniluca di Firenze).

Dopo la vittoria sulla Juve Pontedera nel primo turno, e le indicazioni emerse nel test amichevole di mercoledì contro la Pallacanestro Prato Dragons, i ragazzi di coach Angiolini affronteranno una formazione che si appresta ad esordire in C Gold dopo la scorsa stagione condotta ai vertici del piano di sotto. Ed è forse superfluo sottolineare che gli uomini di coach Piefrancesco Binella, reduci dalla sconfitta rimediata sul campo del Cus Pisa sette giorni fa (90-66 il finale), scenderanno in campo spinti dalla volontà di inseguire il primo acuto stagionale, per lo più di fronte al pubblico di casa. Un pubblico che sicuramente potrà rappresentare una variabile importante, visto che raccoglie l’eredità di una tifoseria storica e da sempre legatissima ai colori biancoverdi.

Una trasferta insidiosa, nonchè un’altra importante tappa di avvicinamento al campionato, necessaria per continuare ad oliare i meccanismi di gioco e proseguire il percorso di crescita e di costruzione della nuova Abc targata Walter Angiolini.

