Aggredisce autista perché ha sbagliato corsa sul pullman, arrestato

Aggredisce autista di pullman perché ha sbagliato corsa, finisce per essere arrestato.

Siamo a Lucca, l’allarme è pervenuto al 112 grazie all’autista del pullman di linea della tratta Viareggio –Lucca che è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un cittadino brasiliano di 44 anni che resosi conto di aver sbagliato autobus pretendeva che l’autista si fermasse in autostrada per farlo scendere.

Inutili sono state le motivazioni che l’autista, incaricato di pubblico servizio, ha cercato di fargli comprendere perché l’uomo ha iniziato a minacciarlo e insultarlo fino a lanciargli una bottiglia di vetro che lo colpiva alla gamba mentre era intento a guidare.

Per fortuna un passeggero è riuscito a distrarre lo straniero mentre l’autista riusciva a chiamare il 112 e chiedere aiuto concordando un punto di incontro con le Volanti della Polizia di Stato.

Finalmente a Lucca l’autista ha trovato ad attenderlo gli operatori della Polizia di Stato che hanno avuto non poche difficoltà a far scendere lo straniero e a metterlo in sicurezza.

Esagitato e minacciando di usare un coltello (che in realtà non possedeva) e di infettare gli operatori in quanto sieropositivo questi si lanciava contro il capopattuglia con l’intendo di aggredirlo.

Gli operatori sono stati costretti ad estrarre l’arma ad impulsi elettrici alla vista della quale finalmente si riusciva a contenere il soggetto e a condurlo in Questura dove, avvisato il PM di turno, veniva arrestato.

Stamattina (15 settembre) la direttissima per la convalida dell'arresto.