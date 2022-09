I Vigili del fuoco della Toscana, con i comandi di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto, sono in viaggio per raggiungere il distaccamento di Senigallia del comando di Ancona, a seguito dell’emergenza maltempo.

Sono 5 le unità per ogni comando, per un totale di 25 vigli del fuoco con automezzi e attrezzature per vuotature ed altri interventi connessi al maltempo che andranno in supporto alle squadre locali.