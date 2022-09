Arci Empolese Valdelsa chiama al rinnovo delle cariche: sfida contro i rincari

Sabato 17 settembre a partire dalle ore 9,30 al Circolo Arci di S. Andrea si svolgerà il XIV Congresso di Arci Empolese Valdelsa, dopo l’assemblea congressuale svoltasi due anni fa al Circolo di Petroio, per rinnovare gli organismi dirigenti, per cogliere le sfide ed evidenziare insieme le priorità, gli interventi in un momento complesso come mai.

Arriviamo da due anni di pandemia che hanno piegato i nostri Circoli, modificato abitudini e atteggiamenti e ridotto spazi e occasioni di socialità. E se la pandemia non è riuscita a demolire del tutto le nostre basi circolistiche, che con grande sforzo avevano ricominciato a ristabilire un clima di “normalità” organizzando occasioni di incontro e iniziative, ci ha pensato la stangata del caro bollette: cifre stratosferiche raddoppiate, triplicate impossibili da gestire e che vedono non solo i Circoli impossibilitati a sopravvivere (per adesso il Circolo di Pagnana ha deciso di chiudere fino a dicembre), ma anche famiglie in ginocchio e negozi e industrie con le saracinesche abbassate.

Questo nostro quattordicesimo congresso avviene dunque in un momento complesso, nel pieno di una crisi economica profonda, di una guerra dagli sviluppi sempre più drammatici, nel nuovo corso che la riforma del terzo settore impone ai circoli a livello di organizzazione, di burocrazia e di impianto economico. In questo scenario gli 85 delegati dei nostri 71 Circoli si riuniscono in un congresso intitolato “Poi via di nuovo verso il vento...per costruire insieme futuri possibili” (titolo che richiama in parte il testo di una canzone di De Andrè) proprio per sottolineare la necessità della ripartenza legata alla grande sfida della coesione e della riprogettazione di nuovi sistemi e modelli di fare associazionismo oggi.

Con noi, con i nostri delegati in questa giornata che sarà di festa e di incontro, ci saranno tanti invitati provenienti da associazioni, partiti, istituzioni, compagni di strada con cui condividiamo la nostra visione del mondo e talvolta “pezzetti” dei nostri progetti, delle nostre iniziative.

I lavori congressuali avranno inizio intorno alle 9,30 e si concluderanno alle 17,30 con una veloce pausa pranzo.

La mattinata sarà dedicata alla lettura della relazione della presidente uscente Chiara Salvadori, e ai saluti degli invitati e delegati. I lavori congressuali riprenderanno alle 14 dopo il buffet con la divisione dei partecipanti intavoli tematici, con l'intento di sviluppare schede che possano portare contributi al documento politico.

Alle 16,30, dopo la riunione delle Commissioni, si procederà alla votazione dei documenti congressuali, all'elezione dell’Assemblea dei soci, del Collegio dei garanti e all’individuazione dei delegati per il congresso regionale e nazionale.

Dopo la fine del Congresso si riunirà la neoeletta Assemblea dei soci che eleggerà il nuovo presidente e vicepresidente di Arci Empolese Valdelsa .