Azienda di Arzignano dona gel igienizzante per le scuole di Santa Croce sull'Arno

Lo scorso maggio il Comune di Santa Croce sull’Arno ha ricevuto una donazione molto gradita dalla ditta Osmo s.r.l. di Arzignano, Vicenza.

La Osmo s.r.l. nasce dall’idea di Ludovico Massigna, Fabrizio Nicoletti e Andrea Piazza, imprenditori nati nel mondo della chimica, che nel 2006 danno vita a un’azienda che realizza prodotti chimici per il settore conciario.

La ditta Osmo negli anni ha sviluppato un proprio comparto interno, poi divenuta l’azienda HTF, azienda leader nel settore, focalizzata sulla realizzazione di prodotti chimici caratterizzati da una biodegradabilità del 90%.

Alla luce di quanto sopra descritto, l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno ringrazia per la donazione di circa mille confezioni portatili di gel igienizzante per la prevenzione da Covid-19 che sono state distribuite in occasione del primo giorno di scuola a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie del Capoluogo e della Frazione.

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull'Arno ringrazia quindi i tre fondatori di Osmo s.r.l. per questo gesto di generosità verso la nostra comunità.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno