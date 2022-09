Consiglio comunale Empoli, si parla di Sammontana e dell'EcoPark

L’assemblea consiliare di Empoli si riunirà in sessione straordinaria, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41, lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle 18.30 con eventuale prosecuzione alle 21. Il Consiglio Comunale potrà essere seguito anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli Fabrica Comune relativa a area Serravalle - Green Bar.

3. Ratifica delibera di giunta 138 del 27 luglio 2022 avente per oggetto: bilancio di previsione 2022-24 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del consiglio per motivi di urgenza.

4. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-23. Quarto aggiornamento.

5. Variante normativa al regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 30 e 32 delle Lrt 65/2014 per modifiche alle NTA DE RU, proposta dalla società Sammontana. Approvazione della variante.

6. Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 238 della legge Regione Toscana n.65/2014 e s.m.i. mediante approvazione del progetto definitivo denominato EcoPark - Rigenerazione urbana fabbricato dismesso nel centro abitato di Ponte a Elsa. Approvazione definitiva.

7. Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle relativa a conferimento cittadinanza onoraria a Julian Assange.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa