Da 18 a 107 anni, gli elettori a Empoli sono quasi 35mila

Manca ormai poco alla consultazione per le Elezioni politiche 2022 che si svolgeranno domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23. Anche i cittadini di Empoli sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento della Repubblica Italiana.

Gli aventi diritto sono 34.935, di cui 16.575 maschi e 18.360 femmine. Per l’elezione della Camera dei Deputati e per la prima volta al Senato voteranno tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che abbiano compiuto 18 anni di età al 25 settembre.

Quattordici sono gli empolesi (10 maschi e 4 femmine) temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro che hanno fatto richiesta di votare per corrispondenza entro la data del 27 agosto 2022 ultimo giorno utile.

Sulla home page in notizie in evidenza del sito internet del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it è stata predisposta una apposita sezione interamente dedicata alle modalità di votazione: “Elezioni Politiche 2022” (https://www.comune.empoli.fi.it/elezioni-politiche-2022), dove sono reperibili tutte le informazioni utili per i cittadini votanti, per coloro che vogliono esercitare il diritto di voto ma che non sono in grado di raggiungere il seggio elettorale, per coloro che non abbiano la possibilità di accompagnamento. Questa sezione sarà aggiornata in tempo reale durante le operazioni di voto fino alla fine degli adempimenti. Le sezioni elettorali sono 42 e sono prive di barriere architettoniche per consentire l’accesso anche agli elettori non deambulanti.

VOTO ASSISTITO - I cittadini elettori che si trovano in condizioni di impedimento fisico e o non deambulanti e che vogliono partecipare alla consultazione delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, possono avvalersi del voto assistito. L’Azienda Sanitaria Toscana Centro ha predisposto un calendario degli ambulatori per il rilascio di certificazioni necessarie per esprimere il voto.

Questi elettori potranno recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I cittadini dei 15 comuni della Zona Empoli Valdarno Inferiore potranno rivolgersi in qualunque sede di seguito riportata, indipendentemente dal Comune di residenza.

Sono autorizzati al rilascio tutti i medici del Dipartimento dell’U.O. Servizi Sanitari di Base (Distretti), Medicina Legale e Direzione Ospedaliera.

Tutte le informazioni sulle Elezioni Politiche 2022 sono consultabili nella sezione dedicata al https://www.comune.empoli.fi.it/elezioni-politiche-2022, dove è possibile scaricare anche il file pdf ‘Calendario Ambulatori’.

COME SI VOTA - Per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale, si dovrà esibire un documento di riconoscimento. Se la tessera elettorale si è deteriorata ed è divenuta inutilizzabile, o è esaurita negli spazi o si è smarrita, l'elettore può recarsi all’ufficio elettorale comunale, in piazza del Popolo, 33, e richiederla compilando un apposito modulo e venirla a ritirare anche con una delega di un familiare, senza appuntamento, negli orari di apertura al pubblico.

ORARIO DEGLI UFFICI - L’ufficio elettorale effettuerà apertura nelle mattine di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12, il pomeriggio dalle 15 alle 18 il martedì e giovedì. Mentre sarà in orario straordinario venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022 dalle 9 alle 18 e domenica 25 settembre, giorno della votazione, dalle 7 alle 23.

Per qualsiasi informazione il cittadino può contattare l’ufficio ai numeri 0571 757773 – 784.

SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI - Per facilitare l’esercizio del diritto di voto il Comune di Empoli garantisce speciali servizi di trasporto gratuito dalla residenza al seggio, nella giornata della votazione e cioè domenica 25 settembre 2022, grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni Misericordia e Pubbliche Assistenze di Empoli. Per informazioni contattare i numeri 0571 7255 (Misericordia) e 0571 9806 (PPAA).

RILASCIO CARTE DI IDENTITA’ - Per le carte di identità nei giorni che precedono la giornata delle votazioni e in aggiunta al consueto orario di apertura al pubblico, è possibile rivolgersi in piazza del Popolo n.33:

venerdì 23/09/2022 dalle 14 alle 18

sabato 24/09/2022 dalle 12.30 alle 18

domenica 25/09/2022 dalle 7 alle 23

Per i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19, possono votare a domicilio rivolgendosi all’ufficio elettorale del Comune.

RISULTATI - I risultati nazionali saranno disponibili alla pagina del sito istituzionale del Comune di Empoli nella sezione dedicata alle elezioni https://www.comune.empoli.fi.it/elezioni-politiche-2022 oppure consultare il portale del Ministero dell’Interno al seguente https://dait.interno.gov.it/ .

NORME ANTI COVID - Alla luce delle normative anti Covid è fortemente raccomandato l’uso della mascherina di tipo chirurgico.

CURIOSITA' - I diciottenni del Comune di Empoli che andranno a votare sono 288 di cui 141 maschi e 147 femmine. Una elettrice compirà 18 anni nel giorno delle lezioni, il 25 settembre, mentre l’elettrice più longeva ha 107 anni compiuti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa