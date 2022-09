Torna a Vinci la Giornata dello Sport, tante discipline da provare

Torna la Giornata dello Sport: l'appuntamento, organizzato dal Comune e patrocinato dalla Regione Toscana, è in programma domenica 18 settembre dalle ore 14 alle 19 lungo viale Togliatti, a Spicchio Sovigliana.

La manifestazione, giunta alla 18/a edizione, permette alle associazioni del territorio di promuovere le diverse attività sportive con dimostrazioni da parte degli atleti.

Per tutti ci sarà la possibilità di provare vari sport: da quelli più noti come calcio, pattinaggio, ciclismo a sport più particolari come tchoukball, arti marziali, scherma. Spazio anche a discipline come ginnastica artistica, danza.

In occasione della Giornata dello Sport sarà presente anche lo sportello itinerante contro il bullismo del Centro aiuto donna Lilith, "Liberamente connessi": a bordo ci saranno le operatrici del Centro Lilith, dalle 14 alle 19. "Liberamente connessi" è un progetto del Centro antiviolenza delle pubbliche assistenze riunite di Empoli e Castelfiorentino, finanziato dal dipartimento Politiche per le Pari opportunità e famiglia: si tratta di una iniziativa mirata al contrasto del bullismo e cyberbullismo, per la sensibilizzazione rivolta ai giovani e ad adulti nelle scuole e anche fuori, grazie appunto ai viaggi dello sportello, soprattutto nei luoghi frequentati dalle nuove generazioni.

Il Comune di Vinci sottolinea la grande importanza "della Giornata dello Sport, un appuntamento atteso da tutti".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa