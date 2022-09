Interruzione elettrica all'Unione e al Comune di Empoli

Causa intervento da parte di E-Distribuzione, nella giornata di lunedì 19 settembre 2022, si verificherà un'interruzione di alimentazione elettrica all'edificio che ospita l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa in piazza della Vittoria. Questo comporterà una serie di disservizi che interesseranno anche il Comune di Empoli, indicativamente a partire dalle 8.30 fino alle 16.30.

In particolare, per quanto concerne il Comune di Empoli è prevista l'interruzione della connettività internet. Non sarà disponibile il sito web istituzionale www.comune.empoli.fi.it, non saranno attivi la posta elettronica, le istanze online.

Per quanto riguarda la connettività internet, il competente Servizio ITC si è attivato per garantire una possibilità, seppur limitata, di navigazione agli sportelli Urp e Anagrafe. Per quanto concerne il servizio Urp, resterà operativo per il rilascio delle carte di identità elettroniche e per il rilascio dei certificati, in entrambi i casi su appuntamento, e per l'accettazione delle istanze rilasciate a mano. Per informazioni è possibile contattare l'Urp allo 0571 757999.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa