Lotta alla droga, carabinieri in azione a Volterra

La Compagnia Carabinieri di Volterra, negli ultimi dieci giorni, ha predisposto una serie di attività di contrasto ai reati inerenti la materia degli stupefacenti, tese da un lato al monitoraggio dei luoghi di aggregazione di giovani ove solitamente le stesse vengono consumate in gruppo e dall’altro a mitigare le violazioni al codice della strada connesse con l’uso di droghe.

All’esito delle attività i militari della Compagnia di Volterra e delle Stazioni di Riparbella e Guardistallo hanno conseguito importanti risultati, denunciando una persona per Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 CDS), segnalando alla Prefettura di Pisa 7 persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale, ritirando 5 patenti di guida ed elevando ulteriori 10 contravvenzioni al codice della strada. Sono stati inoltre sequestrati 6 grammi di Cocaina e 4 di Hashish. Nel corso dei controlli è stata anche sequestrata un’autovettura poiché il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. I controlli proseguiranno con cadenza periodica.