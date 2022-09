Manda la torta via posta per il compleanno della figlia e ignoti ne mangiano un pezzo

Cosa c'è di più bello di una mamma che confeziona una torta per il compleanno della propria figlia? Specialmente se lo fa per la ragazza lontana dalla casa di Viareggio a Milano? Un regalo graditissimo, se solo fosse arrivato integro e non mangiato da qualcuno nel tragitto.

La tragicomica storia arriva appunto da Viareggio ed è stata raccontata quest'oggi sulle pagine de Il Tirreno. All'arrivo del pacco spedito dalla mamma pasticciera, la torta Sacher preparata per una decina di persone (tante quante i partecipanti alla festa di compleanno a Milano) era stata già 'degustata', con 2 o 3 fette tagliate e pure la candelina derubata. Il doppio pacco con cui la mamma ha spedito il tutto all'ufficio postale era stato aperto e poi riconfezionato. Forse perché sull'etichetta era stato scritto 'dolce', come consigliato proprio in sede postale.

Oltre alle lacrime della mamma e alla rabbia della figlia, non è stato possibile far altro che un richiamo a Poste Italiane. Chissà come sarà possibile risalire al ghiotto colpevole. Nel frattempo la festa per i 22 anni della ragazza è stata rovinata.