Nuova Coop a Sesto Fiorentino: intervento nell'area Ginori

L’idea di realizzare il nuovo Coop.fi nell’area Ginori nasce nell’ambito del piano di salvataggio promosso dalle istituzioni per fronteggiare la crisi industriale della manifattura di ceramiche Richard Ginori e garantire la continuità produttiva e occupazionale della storica azienda di Sesto Fiorentino del complesso museale della manifattura di Doccia. Il piano di salvataggio è stato sottoscritto nel dicembre 2017 da Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Comune di Sesto Fiorentino, Richard Ginori s.r.l. e Ginori Real Estate S.p.A. Nel 2018 la Cooperativa ha deciso di contribuire a questa operazione di salvataggio acquistando le due aree, rispettivamente a destra e a sinistra del Museo, nella prospettiva di realizzare un nuovo negozio, accessibile e funzionale, che andasse a servizio dei tanti soci e abitanti che vivono tra il Neto e il centro.

I lavori attualmente in corso nell’area Ginori di Sesto Fiorentino rientrano nell’ambito di un intervento di riqualificazione del verde urbano con l’obiettivo di migliorare l’area, per quantità e qualità della vegetazione presente. All’interno dell’area, la vegetazione è attualmente costituita da piante sparse di olivo, alcuni alberi da frutto e vegetazione spontanea invasiva in stato di abbandono. Dalle attuali 158 piante, di cui nessun “albero monumentale”, dopo l’intervento, l’area conterà 162 piante, fra quelle conservate e quelle di nuovo impianto.

Oltre a ripiantare gli alberi che sono stati spostati, e a sostituire le piante malate con nuove piante, lungo il confine dell’area di intervento (lato Via Oriani), è prevista la realizzazione di una zona di verde arredata con alberi e cespugli che avranno la funzione di filtro verde rispetto all’area residenziale esistente.

Sia nell'area privata che nelle aree pubbliche, lungo la viabilità e nei parcheggi, sono stati scelti alberi caratterizzati da un basso grado di allergenicità e da una forte capacità di assorbimento dell'anidride carbonica presente in atmosfera, per neutralizzare almeno in parte le emissioni dovute alle attività umane.

A partire dall’esistente, l’intervento ha l’obiettivo di valorizzare il potenziale verde ancora vitale, aggiungendo ulteriori elementi di verde che potranno portare benefici aggiuntivi in termini di qualità dell’aria e di cura e gradevolezza complessiva dell’area.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa