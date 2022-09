Parte l'anno scolastico a Cerreto Guidi, a breve il via alla mensa

Al suono della prima campanella, le strutture scolastiche del Comune di Cerreto Guidi sono state pronte a ospitare i circa 900 ragazzi che frequentano complessivamente, tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, le 9 strutture presenti sul territorio.

I tanti edifici dislocati nel Comune hanno richiesto interventi che l’Amministrazione comunale ha provveduto a compiere con regolarità. Si sono svolte tutte le manutenzioni interne ed esterne agli edifici. Si è trattato di lavori complicati dalle conseguenze del maltempo che il 15 e il 18 agosto scorso ha colpito alcune zone del comune.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Simona Rossetti si impegna da anni nell’ investire sulle scuole e sulla sicurezza dei ragazzi sia con investimenti che con i servizi. Il Sindaco, augurando buon lavoro ai ragazzi e ai docenti, tiene inoltre a ringraziare l’ufficio tecnico, l’ufficio scuola e gli operai del comune per aver consentito che la scuola partisse con regolarità in tutti i plessi.

MENSA - Il servizio di refezione scolastica garantito dal Comune partirà già da Lunedì 19 settembre. Si ricorda a chi non avesse ancora provveduto a richiederlo, ma interessato a farlo, di inviare la richiesta quanto prima, formulando la domanda tramite la piattaforma SIMEAL direttamente dal sito del Comune di Cerreto Guidi dove il richiedente in possesso di identità digitale SPID, può, con pochi e semplici passaggi, fare la domanda.

Da sottolineare che l’impegno economico per la mensa è aumentato in questi anni a carico del Comune per far fronte a tutte le esigenze del distanziamento Covid.

SERVIZIO MENSA

SOGLIA ISEE COSTO DEL SERVIZIO

COSTO BASE DEL SERVIZIO € 5,00 percentuale di abbattimento (COSTO BASE) - (COSTO BASE * LA PERCENTUALE "A" DI RIFERIMENTO)

MINIMA MASSIMA A

Fascia 1 € - € 6.000,00 80% € 1,00

Fascia 2 € 6.001,00 € 16.000,00 40% € 3,00

Fascia 3 € 16.001,00 € 25.000,00 20% € 4,00

Fascia 4 € 25.001,00 € 35.000,00 8% € 4,60

Fascia 5 € 35.001,00 € 45.000,00 4% € 4,80

Fascia 6 € 45.001,00 oltre 0% € 5,00

senza isee € 5,00

TRASPORTO SCOLASTICO- Questo servizio è molto impegnativo per la conformità del territorio e per la necessità di adeguarsi alle richieste di orari di entrata e di uscita dei vari plessi. Nonostante ciò, è iniziato dal primo giorno. Sono peraltro state riaperte le iscrizioni dal 15 settembre per coloro che ancora non avevano fatto domanda, ma chiaramente saranno accolte solo nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili sugli scuola bus, con inserimento degli alunni dal mese di Ottobre e soltanto se tali nuovi inserimenti non comportino significativi cambiamenti dei percorsi e dei relativi orari.

ANDATA E RITORNO TRASPORTO SCOLASTICO

SOGLIA ISEE COSTO DEL SERVIZIO

COSTO BASE DEL SERVIZIO € 65,00 percentuale di abbattimento (COSTO BASE) - (COSTO BASE * LA PERCENTUALE "A" DI RIFERIMENTO)

MINIMA MASSIMA A

Fascia 1 € - € 6.000,00 80% € 13,00

Fascia 2 € 6.001,00 € 16.000,00 60% € 26,00

Fascia 3 € 16.001,00 € 25.000,00 50% € 32,50

Fascia 4 € 25.001,00 € 35.000,00 40% € 39,00

Fascia 5 € 35.001,00 € 45.000,00 20% € 52,00

Fascia 6 € 45.001,00 oltre 0% € 65,00

senza isee € 65,00

SINGOLO VIAGGIO TRASPORTO SCOLASTICO

SOGLIA ISEE COSTO DEL SERVIZIO

COSTO BASE DEL SERVIZIO 60% del costo base AR € 40,00 percentuale di abbattimento (COSTO BASE) - (COSTO BASE * LA PERCENTUALE "A" DI RIFERIMENTO)

MINIMA MASSIMA A

Fascia 1 € - € 6.000,00 80% € 8,00

Fascia 2 € 6.001,00 € 16.000,00 60% € 16,00

Fascia 3 € 16.001,00 € 25.000,00 50% € 20,00

Fascia 4 € 25.001,00 € 35.000,00 40% € 24,00

Fascia 5 € 35.001,00 € 45.000,00 20% € 32,00

Fascia 6 € 45.001,00 oltre 0% € 40,00

senza isee € 40,00

PRE E POST SCUOLA- Sono stati attivati i servizi di pre e di post scuola. Si raccolgono anche in questo caso le iscrizioni, attraverso l’apposita piattaforma SIMEAL, per il pre scuola (ore 7,30-8,00) per infanzia e primaria e per il post scuola (ore 12,20-13,00) per la primaria.

SOSTEGNO SCOLASTICO: un servizio prezioso per il quale sono state confermate alla scuola tutte le ore di sostegno così come richieste al comune.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa