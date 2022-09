Presunte molestie di un prete a due fratelli di 10 anni, accolte le dimissioni dall'arcivescovo di Pisa

Risalgono a decenni fa i presunti casi di abuso su minore per i quali il processo canonico sta verificando la denuncia nei confronti di un parroco pisano. L'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto in una nota specifica "con profondo dolore e vergogna per quanto è stato denunciato, ne ho accolto le dimissioni da parroco di S. Maria Madre della Chiesa e di santa Marta in Pisa".

Il processo è iniziato a fine aprile 2022, quando è stata ricevuta la denuncia. "A nome mio e della Chiesa pisana che rappresento, chiedo perdono a chi ne è stato vittima e a quanti ne soffrono per lo scandalo che oscura il volto della Chiesa, domando a tutti di pregare il Signore perché non venga meno la fede in chi è stato offeso e perché si rinnovi in tutti un autentico cammino di conversione".

A sporgere denuncia due fratelli che avrebbero subìto violenza quando avevano 10 anni. Una denuncia che non potrebbe portare a niente sotto il profilo penale, essendo caduta la mannaia della prescrizione sui fatti. Ma che ha portato al primo esito delle dimissioni. Per lui sono state sospese le facoltà inerenti al suo ministero fino al termine del processo canonico in corso. Il prete dovrà lasciare le parrocchie e attendere in casa di un familiare gli esiti del processo canonico.