Rigassificatore Piombino, il M5S: "Nostro Sì errore materiale, nostra posizione contraria"

“Ieri, a causa di un errore materiale, il gruppo del Movimento 5 stelle alla Camera si è espresso favorevolmente a un ordine del giorno che impegna il governo ad adottare ogni iniziativa per la realizzazione del rigassificatore di Piombino. Chiaramente la nostra posizione è altra ed è stata sempre espressa a pieno dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte: il rigassificatore lì è una scelta sbagliata perché Piombino è una città che da decenni attende un piano di bonifica e che vive una profonda crisi industriale. Nonostante l'Odg sia soltanto un mero atto di indirizzo che non ha ricadute né sull'accelerazione del rigassificatore né quindi sulla città di Piombino, sarà presentato, nel passaggio definitivo al Senato del Dl Aiuti bis, un ordine del giorno in senso contrario: no a scelte calate dall'alto su Piombino”. Così specifica il gruppo parlamentare M5S Camera

Fonte: Movimento 5 Stelle