Sciopero trasporti, Ehm (Unione Popolare): "Si ritorni al pubblico"

Giorno di sciopero oggi, venerdì 16 settembre, in Toscana per i trasporti. Di seguito il commento di Yana Ehm, candidata di Unione Popolare in Toscana, plurinominale Toscana 3 della Camera.

"Le privatizzazioni - sottolinea Ehm - creano problemi, come dimostra il caso fiorentino prima e toscano poi. Sia per il ruolo degli enti locali, nella programmazione come nel controllo, che per la qualità del servizio offerta alla cittadinanza. La ripresa delle scuole e il maltempo hanno evidenziato questi problemi che ricadono nel traffico cittadino".

"Criticità - aggiunge - da sempre poste dai lavoratori e lavoratrici del trasporto. E per questa ragione oggi siamo al loro fianco, al fianco di chi rinuncia a un pezzo del proprio stipendio per vedere garantito un servizio essenziale, sia per l'ambiente che per chi non può permettersi di spostarsi con un mezzo privato.

A Firenze - critica duramente Ehm - il Sindaco Dario Nardella si è coperto di ridicolo scegliendo di attaccare il nuovo soggetto gestore toscano, come se in precedenza non fossero mancati problemi. Ma chi ha voluto la privatizzazione di Ataf, se non il Partito Democratico? Chi ha voluto fare un'unica gara regionale in Toscana, se non il Partito Democratico?"

"Un voto per Unione Popolare - conclude la candidata - è un voto a sostegno di un ritorno del pubblico in un ambito essenziale, come quello del diritto alla mobilità. Il DDL Concorrenza del governo Draghi (sostenuto anche da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) rende esplicite quelle larghe intese a cui invece noi ci opponiamo. Noi siamo per il cambiamento".

Fonte: Ufficio stampa