Ultimi sgoccioli di campagna elettorale per il Pd nell'Empolese Valdelsa

Ultima settimana di campagna elettorale e tanti gli appuntamenti da segnalare nell’Empolese Valdelsa: domani, sabato 17 settembre, mattina e pomeriggio a Fucecchio gazebo davanti alla Coop di via Fucecchiello, volantinaggi ai mercati di Montelupo e Castelfiorentino, dove ci sarà anche Dario Parrini, capolista toscano per il Pd al Senato. A Montespertoli banchino in piazza del Popolo e a Vinci gazebo in piazza della Libertà e a Sovigliana davanti alla casa del Popolo.

Domenica 18 settembre alle 10.30 al circolo Arci di Ponzano a Empoli incontro con Dario Parrini, che poi sarà al pranzo organizzato dalle Pubbliche Assistenze di Limite sull’Arno a cui parteciperà il ministro Andrea Orlando.

Alle 18 assemblea pubblica alla casa del popolo di Sant’Amato.

Alle 21 all’arena Nuovo Mondo (Largo dei Continenti) a Montelupo Fiorentino Emiliano Fossi, candidato al collegio uninominale Camera dei Deputati con il sindaco Paolo Masetti e l’assessore Simone Focardi si confronteranno con il mondo dell’associazionismo.

Lunedì 19 settembre la mattina volantinaggio al mercato di Capraia Fiorentina con Federico Ignesti, candidato alla Camera dei Deputati.

Nel pomeriggio volantinaggio al mercato di Spicchio, in serata assemblea pubblica alla casa del popolo di Faltognano.

