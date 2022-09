Un 46enne marocchino è stato arrestato non appena giunto a Pisa con un volo partito da Marrakech nella serata di venerdì 16 settembre. La polizia di frontiera ha accertato che su di lui era pendente un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dopo la condanna in primo grado per associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti. Una volta finito in manette è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa.