Biblioteca Fucini, si ritorna al 'chiuso' con gli eventi. Festa di fine stagione a Serravalle

Tutto pronto per una nuova settimana di iniziative e attività per grandi e piccini a cura della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. A partire dagli incontri con la lettura ad alta voce nella Torre del Racconto, negli spazi della struttura di via dei Neri: L'ora del racconto, dopo un'estate all'aria aperto, torna infatti nelle sale della biblioteca. Calendario alla mano, ecco le date da segnare in agenda: lunedì 19 settembre 2022, ore 15.30, nuovo appuntamento immancabile con “Sferruzza, Sferruzza” con il gruppo delle Sferruzzanti e tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'.

Il giorno seguente, alle 17, spazio a un’Ora del Racconto, dedicata all’autunno e alla stagione dai mille colori, mentre giovedì 22 settembre al Parco di Serravalle sarà recuperata, con inizio alle 16.30, la tanto attesa Festa di fine stagione, inizialmente prevista per il 15 settembre e rinviata causa maltempo. Sabato 24 settembre, alle 17 e a seguire alle 18, sarà la volta di Ti regalo un giorno da bibliotecario, di casa negli spazi della biblioteca e rivolto a bambini e ragazzi da 7 a 10 anni di età

Ecco il programma dettagliato delle iniziative per la prossima settimana:

Lunedì 19 settembre, alle 15.30, SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza invita tutti a un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Per partecipare all’incontro è possibile scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Martedì 20 settembre, alle 17, L’ORA DEL RACCONTO. Storie d’autunno!

Nella magica Torre ci saranno tante letture dedicate all’autunno, all’atmosfera dai mille colori che caratterizza questa magica stagione. Tutto pronto per una nuova avventura con le storie del “baule magico” della Torre del Racconto selezionate dalla bibliotecaria Antonella. La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Non occorre prenotazione.

Giovedì 22 settembre ore 16.30, al punto prestito della Biblioteca al Parco di Serravalle, PICCOLA FESTA DI FINE STAGIONE

Verranno premiati tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa “Amico della biblioteca del Parco 2022” ed a seguire “Tutti giù per terra!”, un bel picnic sull'erba, per passare un momento di relax tutti insieme. Materiale occorrente: merenda e plaid.

Sabato 24 settembre ore 17 e ore 18 (doppio turno)

TI REGALO UN GIORNO DA BIBLIOTECARIO!

Bambine e bambini saranno protagonisti fra timbri, prestiti, riordino e letture, nella Sezione Ragazzi, guidati dalla bibliotecaria Antonella Toso. L'iniziativa si rivolge a bambini dai 7 ai 10 anni. La durata prevista è di un'ora circa. Per prenotazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it o 0571/757873

LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” e la vetrina della Sezione Ragazzi sono dedicate al ritorno sui banchi di scuola, CON Tanti libri e film a tema. In Sezione Ragazzi resta allestita anche la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro.

GLI ORARI - L’orario della Sezione Ragazzi è il seguente: lunedì – venerdì 10-19 e sabato 9-13 16-20. L’orario in vigore per la Sezione generale della Biblioteca è invece: lunedì – venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa