Caro bollette, Fossi a Pontassieve: "Aiutare associazioni sportive, sono presidi sociali"

“Il caro bollette è un problema di locali, bar, ristoranti. Ma è anche un problema per tutte quelle associazioni che consentono a bambini e ragazzi di fare sport e che, prima di tutto, sono presidi sociali e di comunità. Dopo due anni di Covid avevamo lentamente ripreso la vita normale, anche dal punto di vista delle relazioni sociali: sarebbe un delitto fermarsi di nuovo, stavolta a causa dei costi alti. La socialità è un bene assoluto”.

È quanto ha detto Emiliano Fossi, candidato del centrosinistra nel collegio della provincia di Firenze per la Camera, che oggi ha incontrato a Pontassieve le associazioni sportive del territorio.

“La situazione creata dal caro bollette è davvero drammatica – aggiunge Fossi -. E la Cgil ha ragione a lanciare l'allarme: qui non si può perdere neanche un giorno. Questo perché ogni giorno che passa sono costi in più e a questi livelli diventa difficile la sopravvivenza".

“Servono - dice Fossi - sostegni economici per le associazioni sportive e misure che vadano a ridurre la speculazione sul prezzo dell’energia, in modo da evitare che tutto ricada sulle finanze degli enti locali. Ma gli aiuti possono arrivare anche da politiche che non hanno un impatto economico sulle finanze degli enti pubblici come, ad esempio, l'allungamento delle convenzioni di gestione degli impianti”.

“Il contributo straordinario per gli enti del Terzo Settore proposto dal ministro Orlando e approvato dal Consiglio dei ministri - continua Fossi - è un'ottima iniziativa. Bisogna continuare su questa strada, perché l'associazionismo è uno dei pilastri di questo Paese. Penso anche alle associazioni sportive, che formano atleti, permettono a tanti ragazzi e ragazze di divertirsi, fare amicizia, danno un aiuto importante a chi è affetto da disabilità”.

Oltre all'incontro di Pontassieve, oggi Fossi ha fatto tappa anche ai mercati di Scandicci, Pelago e Sesto Fiorentino. In serata farà un aperitivo al Crc Antella di Bagno a Ripoli e poi parteciperà all'evento 'Gorinello a tavola' a Campi Bisenzio.

Fonte: Ufficio Stampa