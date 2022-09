Con la pistola giocattolo minaccia negoziante per avere cibo, denunciata

Una donna rom è stata denunciata per porto di oggetto atto ad offendere e minacce aggravate a Pisa dai carabinieri. Lei è entrata mostrando alla cinta il calcio di una pistola (rivelatasi giocattolo) in un negozio di piazza delle Vettovaglie, minacciando per avere cibo gratuito. I carabinieri del Norm hanno disarmato la donna e poi l'hanno denunciata.

Durante la scorsa notte a Vecchiano i carabinieri di Migliarino hanno invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto stupefacente un 46enne, L'uomo ha tentato di opporsi al controllo dei carabinieri e poi è riuscito a ingerire un involucro presumibilmente con dello stupefacente. Infine si è rifiutato di fare gli accertamenti medici con prelievo di sangue. Nella sua auto è stata trovata una piccola quantità di hashish.