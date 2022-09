Confronto a scuola tra candidati alle elezioni politiche 2022 all'ITT Marco Polo Firenze

Confronto elettorale, lunedì 19 settembre 2022, dalle 9 alle 12, presso l’aula Liberamente dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, in via San Bartolo a Cintoia 19/a a Firenze. Si tratta di un piccolo evento dove parteciperanno tutti i rappresentanti delle liste/coalizioni presenti sulla scheda elettorale e avviene in una scuola, fatto piuttosto raro. Ai candidati sarà chiesto di presentare la propria lista/coalizione, di indicare le priorità del proprio programma politico e di indicare le proposte su scuola e giovani. Seguirà confronto con studenti e insegnanti.

Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della scuola al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=ohLN8uaM5-s, così da poter essere seguito da casa anche dalle famiglie e da tutti i cittadini. I giornali e le tv interessati sono invitati a partecipare all’evento.