Elezioni, De Magistris a Firenze per presentare i candidati di Unione Popolare

Il 18 settembre alle 19:30 in Piazza Poggi Luigi De Magistris sarà a Firenze per la presentazione delle candidate e dei candidati di Unione popolare.

"Up - si legge in una nota - è l'unica lista indipendente tanto dalla destra quando dal centrosinistra, che è per un salario minimo di 10 euro agganciato all'inflazione, che lotta contro le delocalizzazioni, per utilizzare il patrimonio industriale nel senso della transizione ecologica, che vuole redistribuire gli extraprofitti di chi si sta arricchendo con la speculazione sul prezzo del gas, l'unica che propone una soluzione diplomatica alla guerra invece delle armi, e soprattutto l'unica che non fa promesse elettorali perché queste cose le ha fatte prima e le farà anche dopo il 25 settembre. Facciamo conoscere le candidate e i candidati di Firenze e provincia ai nostri amici e conoscenti. Persone che lottano da anni per la giustizia sociale e ambientale nel nostro territorio. Se abbiamo raccolto 60mila firme nella settimana di ferragosto, possiamo anche portare una pattuglia della nostra gente in Parlamento per non dare tregua all'estrema destra. Solo noi possiamo farlo, non certo chi ancora oggi ci governa insieme".