Empoli Mu6ei, avviata una newsletter sugli eventi culturali in città

Un nuovo canale per raccontare i musei empolesi e le loro attività, regalando focus e approfondimenti sui vari temi che riguardano l'arte e più in generale la cultura. Con l'inizio del mese di settembre ha preso il via la newsletter di Empoli Mu6ei, un promemoria grazie al quale restare informati su iniziative in corso e in programma, progetti, mostre temporanee e permanenti, curiosità e capolavori, con un occhio di riguardo anche per restauro e ricerca. Un promemoria che raggiungerà la casella mail di tutti gli interessati, puntuale, il primo sabato di ogni mese.

La newsletter numero uno, inviata il 3 settembre 2022, ha visto protagonista l'offerta formativa proposta dal sistema museale empolese per il nuovo anno scolastico, al via proprio in questi giorni: spazio quindi al calendario degli Itinerari educativi 2022/23, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, fra visite guidate alla scoperta delle prestigiose collezioni museali, le lezioni frontali di approfondimento, i trekking urbani, i laboratori didattici, quelli di educazione ambientale e tanto altro ancora.

Il prossimo 'invio' è previsto sabato 1 ottobre per fare il punto su nuovi argomenti che vedano al centro il Museo della Collegiata di Sant'Andrea, il Museo del Vetro, il Museo Civico di Paleontologia, la Galleria di Arte Moderna e della Resistenza, la Casa del Pontormo e la Casa Museo di Ferruccio Busoni: chi volesse iscriversi può farlo cliccando sul sito dei musei empolesi, www.empolimusei.it: nella parte finale della homepage, è presente un apposito spazio dove è possibile effettuare la registrazione, fornendo il proprio indirizzo mail, accettando le condizioni dell'informativa privacy e premendo il tasto 'invia'.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa