Festival Economia Civile, premiata la cooperativa sociale fiorentina Allenamente

La cooperativa sociale di Firenze “Allenamente”, aderente a Confcooperative Toscana, ha vinto il premio di azienda ambasciatrice dell'Economia Civile, il cui festival è in corso in questi giorni nel capoluogo toscano. Erano cinque le aziende selezionate per il riconoscimento. Alla fine ha vinto “Allenamente”, guidata dalla presidente Adele Carpitelli. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a Palazzo Vecchio.

“Allenamente” è una cooperativa sociale nata nel 2014 con quattro sedi tra la città e l’area metropolitana (per la precisione tra Firenze e Scandicci) e impegnata ad aiutare bambini, adolescenti e giovani ad acquisire le abilità necessarie alla propria crescita e al proprio sviluppo. “Noi supportiamo i ragazzi e le loro famiglie in ogni contesto della loro vita - dicono da Allenamente -. Proponiamo percorsi di gruppo, progetti specifici per ogni fascia d'età, incontri individuali per genitori e ragazze”.

“Attualmente abbiamo 17 soci lavoratori e sei soci volontari – spiega la presidente Carpitelli -. Siamo molto contenti di questo premio, siamo una piccola cooperativa ma tutto ciò che riusciamo a fare è perché crediamo molto nelle relazioni tra noi soci e sulle persone. E poi siamo una squadra: oltre a pensare al benessere delle persone che seguiamo, pensiamo anche al nostro. La nostra idea ora è fare ad esempio corsi di yoga per i dipendenti, gruppi di discussione, in modo da stare sempre tutti insieme”.

Fonte: Confcooperative Toscana