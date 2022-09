Fratelli d'Italia incontra Confartigianato Pisa

Il Senatore Patrizio La Pietra e i candidati al collegio plurinominale alla Camera Matteo Bagnoli e Giulia Gambini hanno incontrato il Presidente Romano Pucci ed il Segretario Generale Michele Mezzanotte di Confartigianato Pisa per un approfondimento e confronto sui punti principali del programma di governo attinenti al settore. Molte le tematiche affrontate a partire dall'attuale situazione di emergenza legata alla crisi energetica e dalla situazione di estrema difficoltà nella quale versano in Italia le PMI a causa della mancanza di politiche di sviluppo e sostegno del tessuto produttivo nel nostro paese fino ad oggi, frutto dell'azione dei precedenti governi. Fratelli d'Italia vuole ridare competitività al tessuto produttivo.

Fratelli d'Italia nel proprio programma si pone l'obiettivo concreto di ribaltare la prospettiva del rapporto tra lo Stato e le imprese che deve essere ridisegnato in termini di fiducia reciproca e collaborazione abbandonando lo squilibrio che caratterizza quello attuale. Servono interventi urgenti mirati a semplificare il sistema burocratico che fino ad oggi ha paralizzato l'attività di impresa rendendola oltremodo difficile e impedendone la crescita e lo sviluppo. È necessario ridurre la pressione fiscale agevolando gli imprenditori che assumono creando così opportunità di lavoro e ricchezza. Un'attenzione particolare sarà posta sulla questione dei bonus edilizi che si sono rivelati disastro e che stanno mettendo in ginocchio le imprese di settore e hanno ridotto i cittadini in una condizione di totale incertezza. In Italia servono misure urgenti di sostegno e rilancio che Fratelli d'Italia ha individuato in modo puntuale nel suo programma di governo.